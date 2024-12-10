Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:49, 10 декабря 2024Силовые структуры

По делу о провозе в Россию взрывчатки в украинских иконах провозглашен первый приговор

Суд Пскова дал 5,5 года колонии перевозчику взрывчатки в украинских иконах
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Пыталовский суд Псковской области приговорил к 5,5 года лишения свободы перевозчика взрывчатки в украинских иконах и церковной утвари. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина 1993 года рождения признан виновным по статьям 222 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 226.1 УК РФ («Незаконная перевозка взрывчатых веществ»). Он будет отбывать срок в колонии общего режима.

Суд установил, что в Румынии он согласился за денежное вознаграждение привезти в Россию 31 коробку с церковной утварью и иконами, в которых были тайники со взрывчаткой. Мужчина сложил их в прицепе автомобиля и въехал в Россию, но при досмотре взрывные устройства и взрывчатые вещества были обнаружены сотрудниками ФСБ.

При назначении наказания суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья фигуранта дела.

2 апреля ФСБ сообщила об обнаружении в церковной утвари и православных иконах с Украины 27 самодельных бомб со взрывчаткой общим весом 70 килограммов. Груз шел через страны Евросоюза в Москву.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали единственный способ перехватить «Орешник». Как это возможно?

      Россиянка оказалась вынуждена 43 года стоять в очереди на квартиру

      В МИД прокомментировали нахождение Асада в России

      Глава ВОЗ оценил число смертей от COVID-19 в мире

      Военкоры опубликовали видео с тысячами бегущих сирийских военных и осудили их

      Страны ЕС обсудят новые санкции против России

      Рябков прокомментировал возможность выдачи Асада по возможному иску МУС

      В Польше захотели амнистировать ряд наемников

      Появились подробности о лишении фигуристки Дробязко гражданства Литвы

      Озвучены три удручающие ассоциации американцев с Байденом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше