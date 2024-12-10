По делу о провозе в Россию взрывчатки в украинских иконах провозглашен первый приговор

Суд Пскова дал 5,5 года колонии перевозчику взрывчатки в украинских иконах

Пыталовский суд Псковской области приговорил к 5,5 года лишения свободы перевозчика взрывчатки в украинских иконах и церковной утвари. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина 1993 года рождения признан виновным по статьям 222 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 226.1 УК РФ («Незаконная перевозка взрывчатых веществ»). Он будет отбывать срок в колонии общего режима.

Суд установил, что в Румынии он согласился за денежное вознаграждение привезти в Россию 31 коробку с церковной утварью и иконами, в которых были тайники со взрывчаткой. Мужчина сложил их в прицепе автомобиля и въехал в Россию, но при досмотре взрывные устройства и взрывчатые вещества были обнаружены сотрудниками ФСБ.

При назначении наказания суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья фигуранта дела.

2 апреля ФСБ сообщила об обнаружении в церковной утвари и православных иконах с Украины 27 самодельных бомб со взрывчаткой общим весом 70 килограммов. Груз шел через страны Евросоюза в Москву.