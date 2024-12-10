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00:58, 10 декабря 2024Бывший СССР

Попытки Зеленского добиться приглашения Украины в НАТО объяснили

Политолог Ищенко: пока конфликт продолжается, Зеленскому ничего не угрожает
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / File Photo / Reuters

Киев не хочет переговоров с Москвой, поэтому Владимир Зеленский выдвигает заведомо нереалистичные требования, считает бывший дипломат Ростислав Ищенко. Он объяснил попытки политика добиться приглашения Украины в Североатлантический альянс в разговоре с РИА Новости.

«Сначала Зеленский говорил, что ему нужны гарантии безопасности Запада, теперь — членство в НАТО. Таким образом он блокирует любые предложения о переговорах», — рассказал эксперт. По словам Ищенко, пока боевые действия продолжаются, Зеленскому ничего не угрожает.

«Даже если российская армия войдет во Львов, он [Зеленский] улетит в Лондон, где возглавит правительство в изгнании и продолжит беззаботную жизнь», — добавил он. В случае, если боевые действия завершатся, придется провести президентские выборы, а Зеленского, вероятно, объявят в розыск за разрушение собственного государства, предположил собеседник агентства.

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Как утверждает политолог Александр Дудчак, Зеленский, требуя вступления в Североатлантический альянс, готовит оправдание неминуемому поражению Киева. «Скоро он скажет, что Киев проиграл, потому что партнеры отказались принимать его в альянс. Если вообще ничего не скажет согражданам, для него это может очень плохо закончиться», — высказался эксперт.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ближайшее время позвонит президенту США Джо Байдену для обсуждения приглашения страны в НАТО. Политик также указал, что Киев может рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона по отправке части иностранных войск на Украину до предоставления стране членства в НАТО.

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