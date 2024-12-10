Раскрыто местонахождение российских кораблей у берегов Сирии

Reuters: спутниковые снимки показали местонахождение российских кораблей в Сирии

Спутниковые снимки показали местонахождение российских военных кораблей у берегов Сирии. Об этом сообщает Reuters.

На снимке, сделанном 9 декабря спутником компании Planet Labs, видно по меньшей мере три якобы российских судна, стоящих на якоре примерно в 13 километрах к северо-западу от Тартуса, где расположена российская военная база.

«Оставшуюся часть флота не удалось обнаружить на спутниковых снимках», — заявило агентство.

8 декабря главу МИД России Сергея Лаврова на Дохийском форуме попросили прокомментировать ситуацию вокруг российской базы в Тартусе, спутниковые снимки с которой якобы показали, что российские корабли ее покинули. Дипломат объяснил сообщения о якобы выводе российских кораблей проведением учений в Средиземном море.