Россиянам назвали порядок действий для идеального ремонта

Эксперт Васильев: начните большой ремонт с дизайн-проекта и сметы

Любой большой ремонт в доме или квартире нужно начинать с составления дизайн-проекта и сметы. Порядок действий для достижения идеального результата назвал строительный эксперт, генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в разговоре с NEWS.ru.

Специалист отметил, что перед проведением капремонта важно обдумать, каким будет будущий облик квартиры. При необходимости изменений в планировке Васильев призвал согласовать их в жилинспекции. Второй шаг, о котором упомянул эксперт — освободить квартиру от мебели к моменту приезда рабочих либо накрыть ее полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать пятен от строительного мусора. После этого стоит переходить к демонтажу старых обоев, напольного покрытия, проводки и сантехники в случае, если планируется их замена, рассказал специалист. Если согласование перепланировки произошло успешно, для соблюдения грамотной последовательности ремонта понадобится снести на этом же этапе.

Следующий шаг — черновая отделка. «Нужно выровнять стены и потолок по уровню, зашпатлевать трещины, проложить новую проводку и трубы. Также на этом этапе проводится выравнивание дверных и оконных проемов. Последовательность работ всегда сверху вниз — соответственно, от потолка к полу. Работы лучше начинать в самом дальнем помещении квартиры, а затем двигаться по направлению к выходу», — посоветовал Васильев.

Заключительным этапом после черновой отделки, по словам эксперта, служит «наведение красоты». На этапе чистовой отделки проводится поклейка обоев, покраска стен, укладка напольного покрытия и подобные работы. Специалист настоятельно порекомендовал и в этом случае придерживаться принципа «сверху вниз»: обои стоит клеить перед тем, как стелить напольное покрытие, чтобы не испачкать его клеем, заключил Васильев.

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