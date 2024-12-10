Россиянин купил IPhone 15 в магазине и получил вместо него кусок пластилина

Екатеринбуржец купил IPhone 15 в «Эльдорадо» и получил вместо него пластилин

Житель Екатеринбурга купил IPhone 15 и получил вместо него кусок пластилина внутри коробки. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным издания, россиянин сделал дорогостоящую покупку в местном магазине «Эльдорадо», однако придя домой и сорвав пломбы с упаковки, обнаружил пластилин. В службе поддержки объяснить ситуацию не смогли, тогда покупатель вернулся в магазин.

Один из сотрудников, встретив клиента, заявил, что такие ситуации уже случались. Работник магазина пошел на склад якобы за новым телефоном, но не вернулся. Другой консультант порекомендовал пострадавшему написать обращение в магазин, которое рассмотрят в течение 10 дней. При этом разрешилась ли данная ситуация, не уточняется.

Ранее в декабре отмечалось, что покупка нового iPhone обойдется россиянину в шесть зарплат. Средняя стоимость смартфона новой модели составляет 103 тысячи рублей. При этом в 2024 году минимальная зарплата россиянина равна 19242 рублям.