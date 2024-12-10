Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:57, 10 декабря 2024Экономика

Россиянка оказалась вынуждена 43 года стоять в очереди на квартиру

66-летняя ростовчанка оказалась вынуждена 43 года стоять в очереди на квартиру
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Zotov Dmitrii / Shutterstock / Fotodom

66-летняя жительница Ростова-на-Дону оказалась вынуждена 43 года стоять в очереди на получение квартиры. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU».

Женщина по имени Ольга много лет проработала в Ростовском цирке, после чего стала сооснователем первой в стране спортивно-цирковой школы. Однако с малых лет ей приходилось жить в тесных комнатах общежития: сначала в 11-метровой с матерью и младшим братом, а после беременности — в 16-метровой, с матерью, сыном, братом, его женой и ее ребенком. Россиянка призналась, что иногда в силу отсутствия спального места после возвращения с далеких гастролей ей приходилось подкладывать верхнюю одежду и спать на полу. Одно время, устав от тесноты в общежитии, женщина с сыном жили в комнате для животных в цирке. Душ, которым пользовались она и ребенок, находился этажом ниже. Туда же Ольга приносила стирать грязное белье.

Материалы по теме:
Жильцы общежитий в российском городе пожаловались на плесень и протекающую крышу
Жильцы общежитий в российском городе пожаловались на плесень и протекающую крышу
20 мая 2024
Студентов российской консерватории после ремонта заселили в разбитое общежитие
Студентов российской консерватории после ремонта заселили в разбитое общежитие
18 октября 2024

С момента возвращения в общежитие прошло много лет. Брат и сын давно переехали, но одинокой женщине приходится более 40 лет ожидать, когда придет ее очередь получить новое жилье, в здании, стены которого покрыты трещинами и плесенью, а в грязной ванной комнате разбита плитка и, чтобы не упасть во время мытья в душе, нужно обходить воду, скапливающуюся вокруг сливного отверстия. «Стойкость моего характера и юмор помогают здесь выживать. Все мои цирковые в ужасе: "Как? Тебе до сих пор не дали квартиру?"» — рассказала Ольга. Россиянка отметила, что встала в очередь на получение квартиры вскоре после рождения ребенка, однако жилищный вопрос до сих пор не решен и даже многочисленные обращения к чиновникам пока не принесли особых результатов.

Ранее в этот же день в сельской школе, расположенной в 20 километрах от Казани, пожаловались на аварийное состояние здания, плесень и отсутствие вентиляции. В материале уточняется, что образовательное учреждение в селе Старое Шигалеево было построено в 1997 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали единственный способ перехватить «Орешник». Как это возможно?

      Россиянка оказалась вынуждена 43 года стоять в очереди на квартиру

      В МИД прокомментировали нахождение Асада в России

      Глава ВОЗ оценил число смертей от COVID-19 в мире

      Военкоры опубликовали видео с тысячами бегущих сирийских военных и осудили их

      Страны ЕС обсудят новые санкции против России

      Рябков прокомментировал возможность выдачи Асада по возможному иску МУС

      В Польше захотели амнистировать ряд наемников

      Появились подробности о лишении фигуристки Дробязко гражданства Литвы

      Озвучены три удручающие ассоциации американцев с Байденом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше