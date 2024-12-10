Россиянка оказалась вынуждена 43 года стоять в очереди на квартиру

66-летняя ростовчанка оказалась вынуждена 43 года стоять в очереди на квартиру

66-летняя жительница Ростова-на-Дону оказалась вынуждена 43 года стоять в очереди на получение квартиры. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU».

Женщина по имени Ольга много лет проработала в Ростовском цирке, после чего стала сооснователем первой в стране спортивно-цирковой школы. Однако с малых лет ей приходилось жить в тесных комнатах общежития: сначала в 11-метровой с матерью и младшим братом, а после беременности — в 16-метровой, с матерью, сыном, братом, его женой и ее ребенком. Россиянка призналась, что иногда в силу отсутствия спального места после возвращения с далеких гастролей ей приходилось подкладывать верхнюю одежду и спать на полу. Одно время, устав от тесноты в общежитии, женщина с сыном жили в комнате для животных в цирке. Душ, которым пользовались она и ребенок, находился этажом ниже. Туда же Ольга приносила стирать грязное белье.

С момента возвращения в общежитие прошло много лет. Брат и сын давно переехали, но одинокой женщине приходится более 40 лет ожидать, когда придет ее очередь получить новое жилье, в здании, стены которого покрыты трещинами и плесенью, а в грязной ванной комнате разбита плитка и, чтобы не упасть во время мытья в душе, нужно обходить воду, скапливающуюся вокруг сливного отверстия. «Стойкость моего характера и юмор помогают здесь выживать. Все мои цирковые в ужасе: "Как? Тебе до сих пор не дали квартиру?"» — рассказала Ольга. Россиянка отметила, что встала в очередь на получение квартиры вскоре после рождения ребенка, однако жилищный вопрос до сих пор не решен и даже многочисленные обращения к чиновникам пока не принесли особых результатов.

Ранее в этот же день в сельской школе, расположенной в 20 километрах от Казани, пожаловались на аварийное состояние здания, плесень и отсутствие вентиляции. В материале уточняется, что образовательное учреждение в селе Старое Шигалеево было построено в 1997 году.