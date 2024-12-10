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14:29, 10 декабря 2024Спорт

«Спартак» подписал контракт с бывшим игроком НХЛ

Канадский нападающий Перлини подписал контракт со «Спартаком»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen Brashear / USA TODAY Sports / Reuters

Канадский нападающий Брендан Перлини подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак». Об этом сообщается на сайте столичной команды.

Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано до конца сезона. «Приветствуем Брендана Перлини и желаем нашему новичку успешной игры и много побед в составе московского "Спартака"!» — говорится в заявлении.

Ранее Перлини выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Всего он провел 262 матча в составе «Аризоны Койотис», «Чикаго Блэкхокс», «Детройт Ред Уингс» и «Эдмонтон Ойлерс».

«Спартак» в 35 матчах регулярного сезона набрал 50 очков. Команда под руководством Алексея Жамнова идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

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