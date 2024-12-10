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15:47, 10 декабря 2024Спорт

Тренер назвал ускоряющие старение тела фитнес-привычки

Фитнес-эксперт Баа заявил, что пропуск силовых тренировок ускоряет старение тела
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Тренер Майкл Баа назвал ускоряющие старение тела фитнес-привычки. Его слова приводит Eat This, Not That.

Одна из самых распространенных и пагубных ошибок, по мнению Баа — тренировки без выходных. «Перетренированность приводит к хроническому воспалению, повышению уровня кортизола и повышению риска травм, что может преждевременно состарить организм», — заявил он. Эксперт предложил делать разгрузочные дни с легкими занятиями, такими как йога или растяжка.

Еще одной негативной привычкой Баа назвал пропуск силовых тренировок. Он отметил, что следствием этого является потеря мышечной массы и костей, в результате чего тело становится слабее и более подверженным травмам с возрастом. Тренер посоветовал выполнять две-три силовые сессии в неделю с акцентом на функциональные движения.

Также ошибочным специалист счел упор только на высокоэффективные упражнения, которые могут привести к износу суставов. «Сочетайте высокоинтенсивные упражнения с низкоинтенсивными альтернативами, такими как езда на велосипеде, плавание или ходьба», — предложил он.

Следующая ошибка — пропуск разминки и заминки. «Пропуск разминки увеличивает вероятность травм, а пренебрежение заминкой приводит к скованности мышц и более медленному восстановлению», — объяснил тренер. Кроме того, Баа рекомендовал не пренебрегать развитием мобильности, чтобы с возрастом не получить плохую осанку и проблемы с движениями.

Ранее фитнес-эксперт Акулина Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок. Главным плюсом коротких занятий эксперт назвала экономию времени и финансов.

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