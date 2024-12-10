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14:12, 10 декабря 2024Россия

В Госдуме высказались о не знающих русский язык мигрантах

Депутат Госдумы Миронов о мигрантах: не знаешь русский — в кишлак
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Сергей Миронов высказался о мигрантах, не знающих русский язык, и призвал их вернуться в кишлак. Слова политика приводит «Царьград».

Ранее российское правительство поддержало запрет принимать в школы детей без знания русского. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» отметил, что призывал жестче регулировать миграцию в стране на протяжении нескольких нет.

«Мы обращали внимание: а что у нас происходит в наших школах? Что это за обучение в первом классе, когда половина детей просто сидит, поскольку вторая половина даже русского языка не знает?» — возмутился депутат.

По словам Миронова, такая учеба является «мучением со всеми вытекающими последствиями». «И мы сказали: а давайте введем тестирование. Знаешь русский язык — ты будешь учиться в российской школе. Не знаешь русский — до свидания, в кишлак, к себе домой», — поделился собеседник.

Ранее против «кишлаков в городах» выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он отметил, что Россия должна быть открытой, однако подход к завозу мигрантов в страну должен быть строже.

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