В Кремле рассказали о поступающих Путину письмах детей с заказами подарков

В Кремле прокомментировали обращения детей на прямую линию с заказом подарков

На прямую линию президента России Владимира Путина поступили письма детей с «заказами подарков». Такие обращения к президенту прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Обращения детей на прямую линию с "заказом подарков" не останутся без внимания», — обозначил Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что удовлетворить все просьбы детей будет невозможно. Какие именно подарки дети просили у Путина — он не уточнил.

Общее количество обращений уже превысило 300 тысяч. Большинство из них были направлены женщинами.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря 2024 года в 12:00. В 2023-м мероприятие было совмещено с пресс-конференцией и продолжалось 4 часа 3 минуты.