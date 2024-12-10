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12:28, 10 декабря 2024Россия

В Кремле рассказали о поступающих Путину письмах детей с заказами подарков

В Кремле прокомментировали обращения детей на прямую линию с заказом подарков
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Kremlin / Reuters

На прямую линию президента России Владимира Путина поступили письма детей с «заказами подарков». Такие обращения к президенту прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Обращения детей на прямую линию с "заказом подарков" не останутся без внимания», — обозначил Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что удовлетворить все просьбы детей будет невозможно. Какие именно подарки дети просили у Путина — он не уточнил.

Общее количество обращений уже превысило 300 тысяч. Большинство из них были направлены женщинами.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря 2024 года в 12:00. В 2023-м мероприятие было совмещено с пресс-конференцией и продолжалось 4 часа 3 минуты.

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