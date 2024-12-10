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12:25, 10 декабря 2024Россия

В Кремле заявили о получении Путиным докладов с содержанием вопросов для прямой линии

Песков: Путину докладывают о содержании вопросов для прямой линии
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин уже получает доклады с содержанием вопросов, поступивших на прямую линию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он заверил, что доклады с вопросами будут поступать Путину постоянно. «Сейчас время такое, когда работа кипит», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, власти фиксируют среди граждан большой интерес к предстоящему событию. Он подчеркнул, что число принятых обращений уже превысило 300 тысяч. Большую часть из них направили женщины.

Ранее Песков сообщил, что в этом году к подготовке прямой линии с Путиным привлекли ветеранов специальной военной операции. Военнослужащие занимаются сбором вопросов от граждан.

Прямая линия и большая пресс-коференция главы государства пройдут в едином формате программы «Итоги года с Владимиром Путиным» в четверг, 19 ноября. Выход в эфир запланирован на 12:00 по московскому времени.

ЖЗЛ
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