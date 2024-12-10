В России появились духи с ароматом Челябинска

В России начали продавать духи с ароматом Челябинска за 1361 рубль

В России начали продавать парфюмированную воду с запахом Челябинска. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что в ассортименте бренда SOUL OF RUSSIA появились духи не только с ароматом Челябинска, но и с другими городами и регионами России. Среди них оказались парфюмы с ароматом Карелии, Байкала, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Мурманска, Калининграда, Ростова-на-Дону и других.

Стоимость флакона с ароматом «Челябинск» объемом 100 миллилитров составляет 1361 рубль.

Ранее в декабре российский кондитер испекла торт в виде певца SHAMAN. По словам кондитера из Магнитогорска Евгении Волошиной, десерт с шоколадной начинкой выполнен в технике шаржа.