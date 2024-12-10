В России высказались о требовании Зеленского к Трампу о вступлении Украины в НАТО

Сенатор Карасин назвал малосерьезным требование Зеленского о НАТО к Трампу

Требование президента Украины Владимира Зеленского к новоизбранному главе США Дональду Трампу пригласить Киев в НАТО выглядит несерьезно, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«По поводу НАТО мы должны четко исходить, что это та самая проблема, из-за которой многие вещи начались в отношениях между Украиной, остальным миром, и прежде всего Россией. Мы категорически против того, чтобы Украина была натовским государством. Мы считаем, что она должна быть нейтральным, внеблоковым и безъядерным. Это именно то, о чем говорил президент Владимир Владимирович Путин в июне, встречаясь с руководством МИД», — сказал сенатор.

Наша позиция не изменилась, и поэтому такие самоубийственные для Украины предложения, которые сейчас вынашивает и озвучивает Зеленский, они просто малосерьезны и трагично звучат для будущего Украины Григорий Карасин российский сенатор

По мнению политика, американский лидер продемонстрировал свое отношение к украинскому президенту во время встречи в Париже.

Встреча Зеленского и Трампа была очень скоротечной и блеклой. И, по-моему, все правильно поняли, какое значение придает Трамп контактам с этим псевдоруководителем нынешней киевской администрации Григорий Карасин российский сенатор

Как сообщило агентство Bloomberg, во время встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский требовал от Вашингтона пригласить Киев в НАТО ради окончания российско-украинского военного конфликта. По информации издания, он заявил, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы. Украинский лидер также поддержал идею пригласить западных военных на территорию страны.

Встреча политиков прошла 7 декабря в Париже в трехстороннем формате с участием президента Франции Эммануэля Макрона. Переговоры продлились 35 минут, по итогам которых главы государств не стали делать заявлений.