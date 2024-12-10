В российском регионе спасли вмерзшего в лед пеликана

На Южном Урале спасли вмерзшего в лед пеликана, который не мог улететь. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

В лесу российского региона нашли пеликана, который не мог вместе со своими сородичами улететь на зиму, поскольку вмерз в лед. В конечном итоге птицу привезли в Центр спасения животных «Особый питомец». Там пеликана, которого решили назвать Васей, показали ветеринару. Выяснилось, что у найденыша истощение.

«Вес снижен в половину от нормы. Но аппетит прекрасный, и это очень радует», — рассказали волонтеры «Особого питомца».

Теперь о птице будут заботиться врачи — они откормят пеликана подходящим кормом, вылечат и выпустят его на волю, когда он будет к этому готов.

В сентябре мэр Чунского муниципального округа Иркутской области Николай Хрычов спас застрявшую в заборе на детской площадке козу. Чтобы спасти животное, пришлось отогнуть забор, рассказал мэр, поделившись видео спасения животного в своих соцсетях.