Волонтеры показали новую жизнь спасенного с Камчатки Потапыча

Волонтеры показали новую жизнь спасенного с Камчатки медведя Потапыча

Волонтеры Парка львов «Земля Прайда» показали новую жизнь спасенного с Камчатки молодого медведя Потапыча. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале организации.

Сотрудники учреждения рассказали, что у него появились друзья. Груше, Нуге и Трюфелю понравился Потапыч, они с большим удовольствием приняли его в свою компанию. На размещенных кадрах видно, как новичок зазывает в игры постояльцев Парка.

Потапыч, оставшийся без матери, был замечен рабочими рыбодобывающего предприятия в Соболевском районе Камчатки. Вахтовики подкармливали сироту, и вскоре медведь стал их любимцем. По окончании вахты несколько мужчин остались присматривать за зверем. Позже волонтеры «Земли Прайда» узнали об истории Потапыча и предложили ему переехать к ним в Парк. Осуществить задуманное долгое время мешали плохие погодные условия.

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