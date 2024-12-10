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09:54, 10 декабря 2024Наука и техника

Зимбабве с помощью России захотела создать ракету и построить космодром

Зимбабве с помощью РФ захотела создать ракету и построить космодром
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Зимбабве с помощью России захотела создать ракету космического назначения и построить космодром. Об этом со ссылкой на генерального директора Национального геопространственного и космического агентства страны Паиноса Гвеме сообщает ТАСС.

По его словам, собственную ракету Зимбабве планирует запустить в космос в течение десяти лет. «Мы уже начали прорабатывать планы, подбираем место, природные условия которого лучше всего подходили бы для создания пускового комплекса», — заявил руководитель.

Гвеме добавил, что страна ведет переговоры с Россией о запуске на околоземную орбиту первого зимбабвийского космонавта.

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В июне 2023-го глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что РФ предложила властям Алжира и Египта принять участие в строительстве российской орбитальной станции.

В январе того же года госкорпорация сообщила, что будет сотрудничать с Республикой Зимбабве в вопросах создания и запуска малых спутников.

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