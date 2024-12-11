19-летний россиянин сделал результативное действие в пятом матче НХЛ подряд

Российский игрок Мичков набрал очки в пятом матче НХЛ подряд

Российский форвард «Филадельфии Флайерс» Матвей Мичков сделал результативное действие в пятом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

19-летний игрок отличился в матче против «Коламбус Блю Джекетс» — Мичков сделал две результативные передачи. В результате «Филадельфия» победила со счетом 5:3.

В предыдущем матче Мичков подрался с форвардом «Юты» Барреттом Хэйтоном. Канадец пытался оттеснить россиянина с пятачка у ворот своей команды. В ответ Мичков нанес ему несколько ударов в лицо.

Российский нападающий проводит дебютный сезон в НХЛ. В 27 матчах регулярного чемпионата он забросил 11 шайб и сделал 16 результативных передач.