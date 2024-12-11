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10:33, 11 декабря 2024Спорт

Черчесов высказался о коррупции в российском футболе

Черчесов заявил, что лично не сталкивался с коррупцией в российском футболе
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий команду Казахстана, высказался о коррупции в российском футболе. Его слова приводит Sport24.

Черчесов заявил, что лично не сталкивался с коррупцией в отечественном футболе. «Я видел ошибки судей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сторону разных команд, но насчет предвзятости не могу ничего сказать. Ошибки бывают. А кто за это непосредственно отвечает, должен анализировать и исправлять эти ошибки», — отметил специалист.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал слова неназванного функционера местного клуба «Крылья Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Позднее сообщалось, что о существующей в отечественном футболе практике дачи взяток арбитрам Федорищеву поведал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев. При этом сам Каманцев заявил о нулевой терпимости РФС к коррупции.

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