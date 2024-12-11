Экономист заявил о серьезных ошибках России в Сирии

Экономист Хазин заявил о сложной ситуации для России из-за Сирии

Россия оказалась в сложной ситуации из-за событий в Сирии, где антиправительственные силы свергли президента страны Башара Асада, а также совершила ряд серьезных ошибок. Об этом заявил «Царьграду» экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин.

Он не уточнил, о каких ошибках идет речь, добавив, что об этом уже достаточно говорили более компетентные в данном вопросе эксперты. Специалист также заявил, что «враги нашли слабое место России и бьют именно туда». По его словам, ключевой задачей противников страны является отнять у России ощущение, что она может строить свое будущее.

«Их задача — сделать из нас колониальную пехоту, которая будет бегать и защищать их интересы. Вот на это мы не должны соглашаться никак», — заявил Хазин. По его словам, в политической элите России есть много людей, «которые тоже этого хотят и активно этим занимаются». С ними, добавил специалист, необходимо бороться.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что главный приоритет Москвы в Сирии — безопасность российских граждан. По ее словам, Москве хочется очень много сказать по этой ситуации, но ни заявления, ни оценки не должны разжигать огонь и не становиться стимулирующим средством для разжигания страстей.