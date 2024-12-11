Добыча в главном угольном регионе России рухнула

Глава Кузбасса Середюк сообщил о падении добычи угля в регионе на 8,4 процента

В 2024 году добыча угля в Кузбассе, главном угольном регионе России, достигнет уровня 196 миллионов тонн, что на 8,4 процента ниже, чем годом ранее. Об этом на прямой линии сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк, передает ТАСС.

По его словам, такое падение связано с западными санкциями, из-за которых экспорт пришлось переориентировать на восточное направление, где возникают проблемы с пропускной способностью. Летом из-за заторов в определенные моменты на Транссибирскую магистраль не моли выйти до 200 уже готовых железнодорожных составов с углем.

Середюк подчеркнул, что доходы бюджета Кемеровской области в связи с этими обстоятельствами рухнули на 56 миллиардов рублей, а к концу года можно будет говорить о недополучении по налогу на прибыль с угольных компаний 65 миллиардов.

«Это колоссальные деньги для региона, они сдерживают наши возможности по развитию», — подчеркнул Середюк, отметив, что ситуация на железной дороге стала немного лучше, но она по-прежнему не позволяет наращивать поставки в нужном темпе.

В конце ноября Банк России сообщил о кризисной ситуации в угольной отрасли. С января по август компании, задействованные в ней, зафиксировали чистый убыток. Сектор стал отрицательным впервые с 2020 года, когда на результат повлияла пандемия COVID-19.

Ранее сообщалось, что Кузбасс стал одним из лидеров по росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В новом году они вырастут на 19,8 процента. Больший рост ожидается только в Пермском крае и Архангельской области — 21,1 и 20 процентов соответственно.