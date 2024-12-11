Футболист «Реала» Мбаппе получил травму в матче Лиги чемпионов против «Аталанты»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил травму в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты». Трансляция велась Okko.

Футболист появился в стартовом составе сливочных и забил мяч на десятой минуте. На 35-й минуте Мбаппе упал на газон и попросил о замене. Вместо него на поле появился Родриго. О подробностях травмы француза не сообщается.

На момент публикации новости счет во встрече 1:1.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Официально форварда представили 16 июля. За 16 матчей в составе новой команды он забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Сообщалось, что руководству клуба не нравится тот факт, что Мбаппе не становится лидером команды.