Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Елена-Габриэла Русе
0:2
Завершен
Анна Блинкова
Лимож 125
Динамо З
0:0
Завершен
Селтик
Лига чемпионов|Общий этап. 6-й тур
Аталанта
2:3
Завершен
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Общий этап. 6-й тур
Ред Булл Зальцбург
0:3
Завершен
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 6-й тур
Питтсбург Пингвинз
Сегодня
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
Юта
Сегодня
05:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Екатерина Александрова
Сегодня
16:30 (Мск)
Тамара Корпач
Лимож 125
00:19, 11 декабря 2024Спорт

Мбаппе получил травму в матче Лиги чемпионов

Футболист «Реала» Мбаппе получил травму в матче Лиги чемпионов против «Аталанты»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил травму в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты». Трансляция велась Okko.

Футболист появился в стартовом составе сливочных и забил мяч на десятой минуте. На 35-й минуте Мбаппе упал на газон и попросил о замене. Вместо него на поле появился Родриго. О подробностях травмы француза не сообщается.

На момент публикации новости счет во встрече 1:1.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Официально форварда представили 16 июля. За 16 матчей в составе новой команды он забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Сообщалось, что руководству клуба не нравится тот факт, что Мбаппе не становится лидером команды.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали единственный способ перехватить «Орешник». Как это возможно?

      В сети восхитились внешностью 59-летней актрисы в платье с глубоким декольте

      Раскрыты подробности эвакуации жителей Енакиево

      Раскрыто местонахождение российских военных кораблей после отхода из базы в Сирии

      Командиры подконтрольной курдам группировки перешли в оппозицию

      МИД Турции раскрыл возможную причину обострения в Грузии

      Глава временного правительства Сирии назвал задачи переходного кабмина

      Шольц и Эрдоган назвали уход Башара Асада очень хорошим событием

      Найден рассекреченный отчет Пентагона о переселении душ

      Украинские войска атаковали Енакиево в ДНР дальнобойным оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше