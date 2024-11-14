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19:43, 14 ноября 2024Спорт

В «Реале» оказались недовольны Мбаппе

Президент «Реала» Перес оказался недоволен Килианом Мбаппе
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Килиан Мбаппе и Флорентино Перес

Килиан Мбаппе и Флорентино Перес . Фото: Alvaro Medranda / Quality Sport Images / Getty Images

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес оказался недоволен французским нападающим Килианом Мбаппе. Об этом стало известно Relevo.

По информации источника, руководству клуба не нравится тот факт, что Мбаппе не становится лидером команды. В команде ожидали, что футболист станет новым Криштиану Роналду.

Отмечается, что в разговоре с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти Перес счел форварда не таким, каким его покупали. Глава команды ожидает, что нападающий выйдет из тени.

Мбаппе объявил о переходе в «Реал» 3 июня. Официально форварда представили 16 июля. За 16 матчей в составе новой команды он забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

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