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14:59, 11 декабря 2024Россия

Медведев высказался о миграционной политике России

Медведев призвал воздержаться от необдуманных заявлений о миграционной политике
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев высказался о миграционной политике России и призвал воздерживаться от необдуманных заявлений по теме, передает ТАСС.

Зампред Совбеза России назвал регулирование миграционной политики в России непростым вопросом, при обсуждении которого нельзя допускать легковесных решений и необдуманных заявлений.

«Нельзя делать заявлений, которые напрягают либо одну часть людей, либо другую», — обозначил Медведев.

Осенью в России начали принимать законы, направленные против незаконной миграции. В частности, в ноябре ужесточили правила въезда в страну.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что те, кто хочет работать в России, должны знать историю и язык, а также уважать традиции и культуру страны.

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