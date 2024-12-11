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00:33, 11 декабря 2024Мир

МИД Турции раскрыл возможную причину обострения в Грузии

Глава МИД Турции Фидан: вовлечение третьих сил обострит кризис в Грузии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Вовлечение третьих сил в ситуацию в Грузии способно обострить существующий кризис. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, его слова приводит РИА Новости.

«События в Грузии еще раз продемонстрировали наличие хрупкого равновесия в регионе. Вовлечение третьих сторон может еще больше осложнить развитие событий, усилив напряженность в Грузии», — сказал Фидан.

В начале декабря премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе пригрозил наказанием организаторам протестов. Он пообещал, что они не уйдут от ответственности.

3 декабря МВД Грузии сообщило о задержании 34 оппозиционеров во время митингов прошедшей ночью. Кроме того, 36 человек были оштрафованы. Рано утром стало известно, что грузинский спецназ разгонял акцию протеста оппозиции у Тбилисского госуниверситета.

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