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10:20, 11 декабря 2024Забота о себе

Названы признаки трудно выявляемого и агрессивного рака груди

Express: боли в подмышке и груди назвали симптомами рака молочной железы
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

51-летняя жительница Великобритании по имени Бернадетт Морган обратилась к врачам с жалобами, которые, как выяснилось впоследствии, были симптомами трудно выявляемого и агрессивного рака молочной железы, однако ей не смогли вовремя поставить диагноз. Близкие женщины назвали изданию Express симптомы, с которыми она столкнулась.

В январе 2023 года у Морган появились боли в левой подмышке и груди. Женщина обратилась к врачам, но маммография не показала наличие опухоли. Британку заверили, что с ней все в порядке.

Через шесть месяцев состояние женщины ухудшилось: грудь воспалилась и покраснела, а боль усилилась. Она снова обратилась к врачам, которые списали симптомы на мастит и назначили ей антибиотики. В последующие несколько недель женщина обратилась еще к нескольким специалистам, четвертый из них отнесся к жалобам Морган серьезно.

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В итоге у нее диагностировали редкую и крайне агрессивную форму рака молочной железы четвертой стадии. Морган прошла химиотерапию и ждала операцию. Однако в январе 2024 года стало известно, что раковые клетки распространились на мозг. Менее чем через две недели ее не стало.

Ранее онколог Расул Ахмаев развеял мифы о химиотерапии. По его словам, терапия не всегда приводит к выпадению волос.

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