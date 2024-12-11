Невинно осужденный за одно убийство признался в другом после многомиллионной компенсации

В США невинно осужденный мужчина вышел из тюрьмы и сознался в другом убийстве

В американском штате Пенсильвания невинно осужденный мужчина провел за решеткой 24 года, вышел на свободу, получил многомиллионную компенсацию, после чего сознался в убийстве. Об этом пишет The Philadelphia Inquirer.

В 1992 году Шорна Томаса осудили за расправу над бизнесменом и приговорили к пожизненному заключению. Позднее выяснилось, что сотрудники полиции не проверили его алиби и избили одного из свидетелей, чтобы добиться нужных показаний. В 2017 году Томаса признали невиновным, выпустили на свободу и заплатили ему четыре миллиона долларов (397 миллионов рублей).

После выхода из тюрьмы Томас завел роман с Кетрой Визи. В 2023 году он пытался купить кокаин у ее друга, 38-летнего Акима Эдвардса. Мужчины заключили сделку, но вскоре поссорились из-за 1,2 тысячи долларов (119 тысяч рублей). Когда ни о чем не подозревавшая Визи привезла Томаса к Эдвардсу, тот несколько раз выстрелил в него. После этого он заставил ее уехать с места преступления вместе с ним.

В машине Томас признался, что это не первое убийство на его счету: до Эдвардса он расправился еще с двумя людьми. Полиции пока не удалось установить, кто именно был его жертвами.

Через несколько недель неизвестный информатор рассказал полиции о произошедшем между Эдвардсом и Томасом. В марте 2024 года Томаса арестовали. Он признал вину.

Ранее сообщалось, что немец, который провел в тюрьме 13 лет за расправу над женщиной и оказался невиновным, потребовал дополнительную компенсацию у властей Баварии. Он уже получил 368 тысяч евро, но хочет еще 750 тысяч евро — в качестве компенсации морального ущерба.

