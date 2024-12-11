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14:56, 11 декабря 2024Моя страна

Огромного кабана заметили у автобусной остановки в российском городе

Огромный кабан замечен на трассе под Казанью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hans Kuczka / imagebroker.com / Globallookpress.com

Под Казанью заметили огромного кабана, неторопливо прогуливающегося у трассы. Об этом сообщает АиФ Казань.

Очевидцы рассказали, что животное шло в сторону торгового центра «Технопарк». Они порадовались, что на автобусной остановке, находившейся на пути кабана, никого не было.

Отмечается, что неизвестно, каким образом кабан забрел в живой массив.

Ранее многочисленное стадо кабанов попало в объектив фотоловушки. Камера, установленная рядом с солонцом, запечатлела около 25 особей, среди них много молодых кабанчиков. Как рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова, кабаны — самые заметные копытные в заповеднике, хотя бы по своим следам.

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