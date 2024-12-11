Пассажир попытался пронести в самолет настоящую гранату и попался в аэропорту

NBC News: пассажир самолета в Нью-Йорке попытался пронести гранату на борт

Пассажир самолета попытался пронести настоящую гранату на борт и попался во время досмотра в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что инцидент произошел в авиагавани Ла-Гуардия. Сотрудники Управления транспортной безопасности нашли взрывчатое устройство в ручной клади мужчины. Он заявил, что гранату ему подарили в музее.

Во время осмотра выяснилось, что устройство безопасно и не могло взорваться. Несмотря на это, гранату изъяли, а пассажиру разрешили сесть в самолет.

Ранее пауэрбанк пассажира авиакомпании Sichuan Airlines взорвался во время полета в Китае. На размещенных в сети кадрах видны пассажиры, в панике вскакивающие со своих мест и выбегающие в проход, и густые клубы дыма, заполнившего салон.