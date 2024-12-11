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00:41, 11 декабря 2024Мир

Раскрыто местонахождение российских военных кораблей после отхода из базы в Сирии

Reuters: российские военные корабли покинули базу в Тартусе, но остались в Сирии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Российские военные корабли не отплыли из Сирии, они покинули базу в порту Тартус, но остались рядом с побережьем. Их местонахождение раскрыли благодаря спутниковым снимкам BlackSky и Planet Labs, передает Reuters.

Согласно кадрам со спутников, ранее Россия располагала пятью надводными кораблями и одной подлодкой в Тартусе. 9 декабря военные корабли покинули порт, это также подтверждают снимки. Затем они заняли позиции у побережья.

Агентство отмечает, что у РФ также есть большая авиабаза в приморском городе Латакия и свой военно-морской объект в Тартусе.

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