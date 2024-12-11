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13:35, 11 декабря 2024Культура

Родственники Добрынина получили по наследству миллионный долг

Shot: родственникам Добрынина надо оплатить миллионный долг ради наследства
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Родственникам народного артиста России Вячеслава Добрынина придется оплатить миллионный долг ради наследства певца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, на следующий день после того, как исполнителя не стало, его ИП прекратило деятельность, однако Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила имущественный налог за 2023 год.

Ранее стало известно о наследстве Вячеслава Добрынина.

До этого появились подробности последнего месяца жизни певца и композитора. Вячеслава Добрынина не стало на 79-м году жизни.

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