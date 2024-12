Известная телеведущая рассказала о тяжелых проблемах со здоровьем на съемках шоу

Участница I'm a Celebrity Руни рассказала об абстинентном синдроме на съемках

Известная британская телеведущая и журналистка, жена футболиста Уэйна Руни Колин Руни призналась, что столкнулась с тяжелыми проблемами со здоровьем на съемках экстремального шоу I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! («Я знаменитость, забери меня отсюда!») Ее комментарий приводит Daily Mail.

Руни рассказала, что во время участия в передаче у нее начался алкогольный абстинентный синдром. «После нескольких дней пребывания на проекте я подумала: "На что я подписалась? Что я здесь делаю?" И тут начались головные боли. Очевидно, к этому привел отказ от кофеина, сахара и алкоголя», — пожаловалась она, говоря о съемках в шоу I'm a Celebrity.

I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! — британское реалити-шоу, которое выходит с 2002 года на канале ITV. Участниками передачи являются звезды шоу-бизнеса, которые вынуждены выживать в экстремальных условиях. В эфире программы они проходят различные испытания, чтобы добыть себе еду.