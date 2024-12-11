Россиянин побывал в США и описал местных детей фразой «будто с другой планеты»

Российский путешественник побывал в США и описал местных детей фразой «как будто с другой планеты». Своим мнением он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Первое, что бросилось в глаза автору публикации, — их абсолютная уверенность в себе. По его словам, в США дети редко смущаются. В качестве примера россиянин привел историю, в которой американская девочка подошла к нему в очереди за мороженым и спросила: «А вы откуда? У вас смешной акцент!»

«Я сначала замялся, а потом понял, что она говорит без тени смущения, просто искренне интересуясь. У нас в России такого не дождешься — там детей учат: "Молчи, не вмешивайся" и "С незнакомыми не разговаривай!"» — пояснил путешественник.

Блогер заметил, что в США свобода детей выражается и в действиях. На детских площадках, например, они лазают, прыгают и висят вниз головой, «как будто физику им отключили». «Никто не орет: "Не бегай, упадешь!", "Осторожно, ударишься", — и от ребенка на площадке не отходят. А в США родители наблюдают издалека, давая им почувствовать себя самостоятельными», — удивился он, сравнив российского родителя со строгим генералом, который знает, что и как должно быть, а американского — с наставником.

Еще одна особенность американских детей в том, что они с малых лет знают, что такое ответственность. Например, в шестом классе они уже пишут эссе, делают презентации и сами решают, как распределить время. Кроме того, они рано начинают работать: раздают газеты, сидят с соседскими собаками, выгуливают их или продают лимонад на улице.

Ранее другая российская путешественница зашла в американскую школу и описала ее фразой «шок-контент». Ее поразили туалетная зона с лотками и когтеточка для детей-квадроберов.

