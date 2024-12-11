Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:09, 11 декабря 2024Россия

В Госдуме высказались об идее продавать алкоголь только по справке на «Госуслугах»

Депутат Куринный: от идеи продавать алкоголь по справке не будет выхлопа
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Eeshan Garg / Unsplash

Позитивного эффекта от идеи продавать алкоголь только по справке на «Госуслугах» не будет, полагает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Соответствующую инициативу он раскритиковал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов внес на рассмотрение законопроект, согласно которому продажа алкоголя совершеннолетним россиянам будет доступна только при условии наличия у гражданина справки на портале «Госуслуги» о прохождении профилактической беседы о вреде употребления спиртного с наркологом.

«К инициативе отношусь, как к "оригинальной". Эффекта от ее реализации никакого не будет. Журналисты ряда изданий напишут об очередном депутате, скажем так, с буйной фантазией — это единственный выхлоп от всех этих предложений», — высказался Куринный.

За последнее время власти нескольких российских регионов ограничили доступ граждан к алкогольной продукции. Так, губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о запрете продажи спиртного в местных кафе, расположенных в многоквартирных домах, в ночное время суток. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2025 года. Власти Вологодской области одобрили законопроект о реализации спиртного по два часа в сутки. Нововведения должны вступить в силу с весны следующего года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы живем в самые опасные времена». Путин и Орбан обсудили решение украинского конфликта

      Назван лучший молодой игрок РПЛ

      В Абхазии ужесточается дефицит электричества. Свет будут давать днем только на три часа

      Хованский назвал США помойкой

      Захарова объяснила веру Зеленского в свою безнаказанность волшебным порошком и Байденом

      Раскрыт заработок Шуры за концерт

      Пилоты выпили вина за день до рейса и провалили тест на алкоголь

      На Украине заявили о катастрофической ситуации для Зеленского

      В Швейцарии избрали нового президента

      Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила о возможности свержения Лукашенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше