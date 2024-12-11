В Госдуме высказались об идее продавать алкоголь только по справке на «Госуслугах»

Депутат Куринный: от идеи продавать алкоголь по справке не будет выхлопа

Позитивного эффекта от идеи продавать алкоголь только по справке на «Госуслугах» не будет, полагает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Соответствующую инициативу он раскритиковал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов внес на рассмотрение законопроект, согласно которому продажа алкоголя совершеннолетним россиянам будет доступна только при условии наличия у гражданина справки на портале «Госуслуги» о прохождении профилактической беседы о вреде употребления спиртного с наркологом.

«К инициативе отношусь, как к "оригинальной". Эффекта от ее реализации никакого не будет. Журналисты ряда изданий напишут об очередном депутате, скажем так, с буйной фантазией — это единственный выхлоп от всех этих предложений», — высказался Куринный.

За последнее время власти нескольких российских регионов ограничили доступ граждан к алкогольной продукции. Так, губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о запрете продажи спиртного в местных кафе, расположенных в многоквартирных домах, в ночное время суток. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2025 года. Власти Вологодской области одобрили законопроект о реализации спиртного по два часа в сутки. Нововведения должны вступить в силу с весны следующего года.

