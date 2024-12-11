Избранный президент США Дональд Трамп высмеял финансирование Украины действующим главой Белого дома Джо Байденом. Политик опубликовал мем в социальной сети Truth Social.
«Как работает байденомика» — подписал картинку Трамп. На изображении Байден стоит рядом с доской, на которой указаны пять этапов «байденомики» — коррупционной схемы семейства президента Соединенных Штатов по отмыванию денег через Украину.
В пункте №1 написано: «Вы [американцы] платите налоги».
Пункт №2 — «Я [Байден] отправляю их на Украину».
Пункт №3 — «Они [Украина] возвращают их Хантеру [сыну Байдена]».
Пункт №4 — «Хантер отдает их мне».
Пункт №5 — «Я помилую Хантера».
Хантер Байден направлял отцу деньги за махинации с Burisma
В 2014 году Хантер Байден стал членом правления нефтегазового холдинга Burisma, занимающегося добычей углеводородов на Украине. Тогда его отец занимал должность вице-президента США.
Впоследствии американские СМИ писали, что Хантер Байден и его компания заработали миллионы долларов. Значительные суммы, как утверждали некоторые республиканцы, он мог передавать отцу.
Байден помиловал сына
1 декабря 2024 года Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Он напомнил, что обещал не вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции США.
Американский лидер убежден, что судебный процесс был несправедливым и нарушал принципы правосудия. Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».
Я признал свою ответственность за ошибки, совершенные в самые мрачные дни периода зависимости
Трамп, в свою очередь, заявил, что решение Байдена является вопиющим примером злоупотребления и нарушением правосудия.
Дональд Трамп-младший убежден, что решение Байдена помиловать сына не стало ни для кого сюрпризом. По его словам, единственным сдерживающим фактором, из-за которого он не сделал этого раньше — это урон, который решение о помиловании нанесло бы демократам во время проведения выборов.