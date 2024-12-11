Трамп опубликовал мем про схему коррупции Байдена на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп высмеял финансирование Украины действующим главой Белого дома Джо Байденом. Политик опубликовал мем в социальной сети Truth Social.

«Как работает байденомика» — подписал картинку Трамп. На изображении Байден стоит рядом с доской, на которой указаны пять этапов «байденомики» — коррупционной схемы семейства президента Соединенных Штатов по отмыванию денег через Украину.

Скриншот поста Дональда Трампа в социальной сети Truth

В пункте №1 написано: «Вы [американцы] платите налоги».

Пункт №2 — «Я [Байден] отправляю их на Украину».

Пункт №3 — «Они [Украина] возвращают их Хантеру [сыну Байдена]».

Пункт №4 — «Хантер отдает их мне».

Пункт №5 — «Я помилую Хантера».

Хантер Байден направлял отцу деньги за махинации с Burisma

В 2014 году Хантер Байден стал членом правления нефтегазового холдинга Burisma, занимающегося добычей углеводородов на Украине. Тогда его отец занимал должность вице-президента США.

Впоследствии американские СМИ писали, что Хантер Байден и его компания заработали миллионы долларов. Значительные суммы, как утверждали некоторые республиканцы, он мог передавать отцу.

Фото: Craig Hudson / Reuters

Байден помиловал сына

1 декабря 2024 года Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам. По словам политика, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Он напомнил, что обещал не вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции США.

Американский лидер убежден, что судебный процесс был несправедливым и нарушал принципы правосудия. Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

Я признал свою ответственность за ошибки, совершенные в самые мрачные дни периода зависимости Хантер Байден сын президента США Джо Байдена

Трамп, в свою очередь, заявил, что решение Байдена является вопиющим примером злоупотребления и нарушением правосудия.

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Дональд Трамп-младший убежден, что решение Байдена помиловать сына не стало ни для кого сюрпризом. По его словам, единственным сдерживающим фактором, из-за которого он не сделал этого раньше — это урон, который решение о помиловании нанесло бы демократам во время проведения выборов.