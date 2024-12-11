В Харьковской области рассказали о ситуации в Волчанске

Глава ВГА Ганчев: движение российских штурмовиков отмечается в Волчанске

Движение российских штурмовиков отмечается в Волчанске Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Движение наших штурмовых групп отмечается в Волчанске. Работа ведется в целом по всем направлениям», — рассказал он. При этом глава администрации подчеркнул, что зачистка региона потребует еще какого-то времени.

В начале декабря Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы в Волчанск, пытаясь сдержать наступление российских войск. По его словам, в городе идут позиционные бои.

Ранее стало известно, что подразделения Российской армии сорвали контратаку украинских военных близ Купянска в Харьковской области. В контратаке участвовали до 25 человек 4-й бригады оперативного назначения ВСУ, кроме того в состав группы вошли танк Т-64, Боевая машина пехоты «Шквал» и два пикапа с пехотой.