Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:26, 11 декабря 2024Бывший СССР

В Харьковской области рассказали о ситуации в Волчанске

Глава ВГА Ганчев: движение российских штурмовиков отмечается в Волчанске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Движение российских штурмовиков отмечается в Волчанске Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Движение наших штурмовых групп отмечается в Волчанске. Работа ведется в целом по всем направлениям», — рассказал он. При этом глава администрации подчеркнул, что зачистка региона потребует еще какого-то времени.

В начале декабря Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы в Волчанск, пытаясь сдержать наступление российских войск. По его словам, в городе идут позиционные бои.

Ранее стало известно, что подразделения Российской армии сорвали контратаку украинских военных близ Купянска в Харьковской области. В контратаке участвовали до 25 человек 4-й бригады оперативного назначения ВСУ, кроме того в состав группы вошли танк Т-64, Боевая машина пехоты «Шквал» и два пикапа с пехотой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы живем в самые опасные времена». Путин и Орбан обсудили решение украинского конфликта

      Раскрыта стоимость новогодних елок российских звезд

      Конгресс США сократит количество заказанных F-35

      В Харьковской области рассказали о ситуации в Волчанске

      Баню назвали опасной для некоторых людей

      Образ 56-летнего Дэниела Крейга на новых фото оценили фразой «кризис среднего возраста»

      В российском городе две машины провалились в разрытую коммунальщиками яму

      Назван район Москвы с подорожавшими в 1,5 раза новостройками

      Водитель сбил российского школьника, посадил в автобус и отвез на уроки

      Назван лучший молодой игрок РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше