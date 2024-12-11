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20:33, 11 декабря 2024Мир

В Польше допустили участие НАТО в конфликте на Украине

Маршал сейма Холовня: Польша может вступить в конфликт только вместе с НАТО
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша может вступить в конфликт на Украине только вместе с НАТО и под руководством альянса. Об этом заявил маршал польского сейма (нижней палаты парламента — прим. «Ленты.ру») Шимон Холовня, передает агентство Reuters.

«С точки зрения Польши, наше участие в различных типах военных действий на Украине может происходить только под эгидой НАТО и в рамках структур НАТО», — рассказал политик.

При этом Холовня подчеркнул, что возможности подобного участия Североатлантического альянса обсуждаются в США, Франции, Финляндии и на Украине.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Польшу для обсуждения ее готовности отправить миротворцев на Украину, визит запланирован на четверг, 12 декабря. Издание Rzeczpospolita передает слова экс-заместителя генерального секретаря НАТО Камиллы Гранд, заявившей, что Франция, как и вся Европа, «не может быть оставлена ​​в стороне от переговоров США с Россией» по Украине. В связи с этим Париж выдвинул предложение о размещении на Украине миротворческой миссии.

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