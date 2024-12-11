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08:30, 11 декабря 2024Забота о себе

Врач подсказал неожиданный способ снизить давление

Терапевт Хан: позитивное отношение к жизни помогает улучшить иммунитет
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Позитивное отношение к жизни помогает снизить артериальное давление и укрепить иммунитет, считает врач общей практики Амир Хан. Неожиданный способ улучшить здоровье он подсказал в эфире передачи Lorraine на канале ITV, пишет Daily Mirror.

Хан подчеркнул, что польза положительного настроя для здоровья имеет научные доказательства. По его словам, исследование Университета Джонса Хопкинса показало, что у позитивных людей по сравнению с пессимистами сердечные приступы случались на треть реже. Еще одно исследование, проведенное в Университете Канзаса, обнаружило, что у улыбчивых людей лучший иммунитет, они реже жалуются на высокое артериальное давление и учащенное сердцебиение.

Врач отметил, что он не призывает каждую минуту излучать радость и токсичный позитив. По его мнению, достаточно просто быть жизнерадостным в моменты, когда это уместно. Однако он убежден, что и это для многих невыполнимая задача. «Трудно быть позитивным, когда ты к этому не привык, когда ты постоянно мыслишь негативно. Это про многих из нас», — подчеркнул терапевт.

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Хан посоветовал не пытаться себя переделать за один день. По его мнению, для начала будет неплохо перейти от негатива к нейтральности. «Например, вместо того, чтобы говорить: "О, я ужасен в этом", скажите: "Все нормально, зато в других вещах я преуспеваю и в следующий раз у меня получится лучше"», — дал совет доктор.

Ранее Хан призывал регулярно есть груши, чтобы снизить риск развития сахарного диабета и рака. По его словам, в этих фруктах содержатся соединения, которые уменьшают воспаление.

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