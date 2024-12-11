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15:33, 11 декабря 2024Мир

Захарова прокомментировала вероятность исключения ХТШ из списка террористов

Захарова об исключении ХТШ из списка террористов: исходить надо из поступков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В вопросе исключения «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) нужно исходить из конкретных дел и поступков организации. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это вполне конкретные вещи, которые будут подразумевать конкретную их оценку», — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Россия поддерживает контакты с различными политическими силами в Сирии и дожидается момента, когда в стране закончится переходный период. «Только сейчас начинают проявляться органы, которые заявляют о своих полномочиях, поэтому весь мир следит за тем, как в Сирии наконец сформируется власть», — подчеркнула представитель российского МИД.

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