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15:30, 11 декабря 2024Мир

Захарова высказалась о помощи России при выезде Асада из Сирии

Захарова: Асаду было оказано содействие в рамках гуманитарного жеста
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия оказала необходимое содействие в рамках гуманитарного жеста в ситуации с выездом из страны покинувшего пост президента Сирии Башара Асада. Об этом заявили официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Было оказано содействие в необходимом объеме в рамках упомянутого гуманитарного жеста. Я бы это так сформулировала», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что сейчас не стала бы распространятся о деталях.

Ранее Захарова говорила, что ситуация в Сирии является драматичной. Однако, по ее словам, важно, чтобы она не превратилась в тотально трагичную.

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