Захарова высказалась о помощи России при выезде Асада из Сирии

Россия оказала необходимое содействие в рамках гуманитарного жеста в ситуации с выездом из страны покинувшего пост президента Сирии Башара Асада. Об этом заявили официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Было оказано содействие в необходимом объеме в рамках упомянутого гуманитарного жеста. Я бы это так сформулировала», — сказала она.
Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что сейчас не стала бы распространятся о деталях.
Ранее Захарова говорила, что ситуация в Сирии является драматичной. Однако, по ее словам, важно, чтобы она не превратилась в тотально трагичную.