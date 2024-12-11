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19:42, 11 декабря 2024Ценности

Жена российского миллиардера снялась в ультракоротком наряде

Модель Елена Перминова снялась в ультракоротком блестящем платье
Екатерина Ештокина
Елена Перминова

Елена Перминова. Фото: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в ультракоротком наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила снимок, на котором легла на широкую кровать в серебристом платье экстремально короткой длины, расшитом пайетками. Помимо этого, звезда надела белые кружевные колготки и остроносые блестящие туфли. В то же время Перминова распустила короткие светлые волосы, завитые в легкие локоны.

Ранее в декабре жена российского миллиардера опубликовала фото в купальнике под водой. Модель опубликовала снимок, на котором предстала в слитном наряде на тонких бретелях.

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