BMW со сгоревшим заживо после ДТП около Кремля водителем сняли на видео

«112» показал кадры с места, где водитель BMW сгорел заживо после ДТП в Москве

Возле Кремля очевидцы сняли на видео BMW, в которой после аварии заживо сгорел водитель. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «112».

Известно, что легковой автомобиль столкнулся с автобусом, из-за чего его отбросило в столб. После удара BMW загорелась, водителю выбраться не удалось.

На кадрах видно пожарных, тушащих автомобиль. Вокруг собралось несколько десятков людей. На видео также можно заметить полицейских.

Ранее в Красноярске девушки решили покататься на тюбингах, привязанных к машине, но во время движения вылетели на встречную полосу. В результате одну из россиянок с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, другую спасти не удалось.