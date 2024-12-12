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08:35, 12 декабря 2024Россия

Глава Северной Осетии раскрыл подробности попытки атаки ВСУ

Глава Северной Осетии Меняйло: в Моздокском районе сбили 3 беспилотника
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Северную Осетию, сбили в Моздокском районе. Подробности о ситуации раскрыл руководитель региона Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«Жертв и разрушений нет. Оперативный штаб накануне с 23:00 перешел на круглосуточный режим работы, туда же стекается и вся официальная информация», — сообщил глава республики.

Меняйло напомнил жителям, что запрещено распространять фото и видео мест падений беспилотников, так как это может быть полезно противнику. Он также призвал их сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

По информации Минобороны, всего за ночь над Россией сбили 16 беспилотников. Помимо Северной Осетии, ВСУ пытались ударить по Крыму, Чечне и Курской области.

Впервые беспилотники ВСУ долетели до Северной Осетии в июне, впоследствии ВСУ не раз предпринимали новые попытки атак. Расстояние от Украины до региона составляет около 1500 километров.

ЖЗЛ
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