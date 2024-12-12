Граждан прибалтийской страны обложили налогом на безопасность

Парламент Эстонии проголосовал за взимание до 2028 года налога на безопасность

Парламент Эстонии проголосовал за обложение граждан налогом на безопасность, который будет взиматься до 2028 года. Об этом сообщает ERR.

Как уточняют журналисты, нововведение, которое поддержали 53 депутата при 27 голосах против, предполагает повышение налога с оборота на два процентных пункта с 1 июля 2025 года, а также вступление в силу с 1 января 2026-го аналогичного повышения подоходного налога с физлиц (в обоих случаях до 24 процентов) и введение налога на прибыль предприятий в размере двух процентов.

В Минфине прибалтийской страны оценили прибыль бюджета от нововведений в 113 миллионов евро в 2025 году с ростом до 822 миллионов в 2028-м.

Власти страны планируют увеличить расходы на оборону до четырех процентов ВВП в следующем году. Комментируя инициативу о новом налоге, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна ранее отмечал, что «его главная идея состоит в том, что в финансирование обороны и в широком смысле слова безопасности будут вносить свой вклад все группы общества».

В Литве также шла речь о введении такого налогообложения, которое будет носить временный характер и состоять из нескольких частей.