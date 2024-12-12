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15:04, 12 декабря 2024Мир

Медведев оценил обещания Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

Медведев: обещания Трампа закончить конфликт на Украине — предвыборные лозунги
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Обещания избранного президента США Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа являются предвыборными лозунгами. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«О возможности урегулировать такой сложнейший кризис за один день я умолчу. Думаю, что это все-таки из набора предвыборных лозунгов», — отметил Медведев.

Медведев находится с официальным двухдневным визитом в Пекине. Зампред Совбеза привез председателю КНР Си Цзиньпину личное послание от президента России Владимира Путина, его содержание остается приватным и закрытым.

До президентских выборов в США Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае своей победы. Он утверждал, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

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