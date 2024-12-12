Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:28, 12 декабря 2024Экономика

Минфин оценил опасность растущего госдолга России

Минфин: размер госдолга России остается на безопасном уровне
Кирилл Луцюк

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство финансов России оценило ситуацию с растущим государственным долгом России. Представителей ведомства процитировало РИА Новости.

В Минфине полагают, что размер госдолга остается на безопасном уровне. Кроме того, там напомнили, что расходы на его обслуживание зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок.

Ранее Счетная палата России заявила, что за январь-сентябрь 2024 года государственный долг вырос на 4,3 процента, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, и дошел почти до 26,707 триллиона рублей. В денежном выражении прирост оценили примерно в 1,11 триллиона рублей.

В конце октября 2024 года эксперты Международного валютного фонда понизили ожидаемый уровень госдолга РФ с 20,8 до 19,9 процента от ВВП по итогам текущего года. Они считают, что в 2025 году совокупный размер долговых обязательств страны вырастет до 20,4 процента от национального валового продукта, а к 2029-му — до 25,1 процента.

Позже появились расчеты, показавшие, что аукционы по продаже облигаций федерального займа, через которые Минфин увеличивает госдолг, в 2024 году проваливаются намного чаще, чем за последние девять лет.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл план по Украине

      Ведущая газета США отказалась публиковать фото убийцы миллионера по одной причине

      Россиянам раскрыли способ защиты от мигрени

      В Москве начали восстанавливать сталинские высотки

      Настасья Самбурская запустила бренд одежды с платьями за десятки тысяч рублей

      Бывший полковник СБУ задался вопросом о смысле войны за Украину

      Нацбанк Украины повысил процентную ставку

      Steam разрешил откладывать обновления игр

      В российском поселке пожаловались на регулярные фекальные потопы

      Россиянам перечислили критерии выбора сладких подарков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше