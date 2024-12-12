Минфин оценил опасность растущего госдолга России

Минфин: размер госдолга России остается на безопасном уровне

Министерство финансов России оценило ситуацию с растущим государственным долгом России. Представителей ведомства процитировало РИА Новости.

В Минфине полагают, что размер госдолга остается на безопасном уровне. Кроме того, там напомнили, что расходы на его обслуживание зависят от номинального объема долга и уровня процентных ставок.

Ранее Счетная палата России заявила, что за январь-сентябрь 2024 года государственный долг вырос на 4,3 процента, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, и дошел почти до 26,707 триллиона рублей. В денежном выражении прирост оценили примерно в 1,11 триллиона рублей.

В конце октября 2024 года эксперты Международного валютного фонда понизили ожидаемый уровень госдолга РФ с 20,8 до 19,9 процента от ВВП по итогам текущего года. Они считают, что в 2025 году совокупный размер долговых обязательств страны вырастет до 20,4 процента от национального валового продукта, а к 2029-му — до 25,1 процента.

Позже появились расчеты, показавшие, что аукционы по продаже облигаций федерального займа, через которые Минфин увеличивает госдолг, в 2024 году проваливаются намного чаще, чем за последние девять лет.