Минобороны раскрыло подробности ночной атаки ВСУ на Таганрог

Минобороны: ВСУ атаковали ночью Таганрог шестью американскими ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 декабря атаковали Таганрог шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Подробности раскрыли в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что применение указанных боеприпасов по военному аэродрому в Ростовской области зафиксировано в ходе разбирательства. Две ракеты были сбиты зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Панцирь», траекторию остальных удалось изменить благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Минобороны уточнили, что в результате падения обломков ракет среди российских военных есть пострадавшие, также повреждения получили два здания на технической территории аэродрома, три военных машины и гражданские авто.

В ведомстве подчеркнули, что атака ВСУ не останется без ответа, будут приняты соответствующие меры.

После удара временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что повреждения получил местное промышленное предприятие, а также 14 машин, на его парковке. В сети также появилось видео с последствиями атаки.

