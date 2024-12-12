Панарин провел 700-й матч в НХЛ и отметился передачей

Форвард Панарин помог «Рейнджерс» победить «Баффало» в своем 700-м матче в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провел 700-й матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Панарин помог «Рейнджерс» победить «Баффало Сэйбрс». Встреча завершилась со счетом 3:2. Россиянин отметился результативной передачей. «Рейнджерс» с 31 очком в 28 матчах занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» располагается на 15-й строчке списка, имея в активе 26 очков в 29 встречах.

В текущем сезоне Панарин забросил 15 шайб и сделал 20 результативных передач в 28 матчах. Он довел количество набранных очков в НХЛ до 816 и вошел в топ-10 российских бомбардиров в истории лиги.

33-летний Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Контракт россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.