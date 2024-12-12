Переехавшая в Испанию российская блогерша рассказала о загорающих топлес местных жителях

Известная российская блогерша Татьяна Мингалимова, переехавшая в Испанию, назвала отличительную особенность страны. В подкасте «Правило 34», запись которого доступна на YouTube, она заявила, что у испанцев принято загорать топлес.

Мингалимова рассказала, что испанцы не обращают внимание на то, что окружающие оголяются в общественных местах.

Блогерша вспомнила, как шла по центру Барселоны на рабочую встречу в жаркую погоду, затем зашла на городской пляж и окунулась в воду топлес. «Я снимаю с себя платье, а я никогда не ношу лифчики, поливаю на себя воду, а тут очередь: стоят дети, мужчины, женщины, бабушки, дедушки», — отметила она.

В итоге, по ее словам, никто из местных людей не обратил на нее внимание. «Всем просто все равно, никто ни на кого не пялится, никто никого не фоткает, потому что там принято загорать топлес», — заключила гостья подкаста.

Ранее Мингалимова рассказала о стрессе из-за эмиграции. «Мне было очень сложно. Я там одна с чемоданами слонялась», — сказала блогерша. Она пояснила, что ее муж испытывал сильный стресс за границей, поэтому они решили, что он на время вернется в Россию.