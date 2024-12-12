Переживший рак четвертой стадии 56-летний комик назвал признаки болезни

Вылечившийся от рака комик Род Гилберт назвал удушье и кашель симптомами болезни

56-летний комик из Великобритании Род Гилберт, вылечившийся от рака четвертой стадии, назвал симптомы болезни, с которыми он столкнулся. Их комик перечислил во время беседы с Bristol Post.

По словам Гилберта, рак головы и шеи четвертой стадии у него обнаружили в 2022 году. Этому предшествовали некоторые симптомы: постоянная боль в горле, непроходящий кашель, удушье и трудности с глотанием.

«При раке головы и шеи почти все кажется отвратительным на вкус, даже вода, даже чашка чая, все отвратительно. Это был тяжелый период, так долгие месяцы меня кормили через специальную машину, которая закачивала пищу сразу в желудок. Я попросту не мог сам глотать из-за боли», — также рассказал комик.

Комик перенес курс химиотерапии и лучевой терапии, в 2023 году ему сообщили о выздоровлении. Однако каждые полгода ему необходимо проходить обследования.

Гилберт добавил, что после выздоровления у него все еще есть проблемы с шеей и горлом, а также проблемы с восприятием вкусов. Несмотря на это, он назвал свое восстановление быстрым и заверил, что планирует в ближайшие недели вернуться к работе.

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