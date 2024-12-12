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10:34, 12 декабря 2024Забота о себе

Раскрыто неожиданное полезное свойство красного вина

Генетик Спектор: красное вино может снижать давление и риск диабета
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images

Генетик и эксперт по питанию Тим Спектор заявил, что красное вино может снижать холестерина, артериальное давление и риск диабета. Это неожиданное полезное свойство популярного алкогольного напитка он раскрыл в ходе исследований, пишет издание Surrey Live.

Спектор совместно с группой ученых проанализировал данные пяти тысяч человек и выяснил, что у любителей красного вина микробиом кишечника был более здоровым и разнообразным, чем у тех, кто воздерживается от алкоголя или употребляет другие спиртные напитки. «Разнообразие кишечной микрофлоры играет решающее значение для поддержания нормального обмена веществ, крепкого иммунитета и хорошего пищеварения», — объяснил генетик.

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По словам Спектора, полезные свойства красного вина обусловлены способом его изготовления (ферментация) и тем, что в кожуре винограда содержится большое количество полифенола — этот мощный антиоксидант помогает поддерживать здоровье ЖКТ и микробиоты кишечника, а также усиливает защитные свойства организма. Ученый рекомендовал для профилактики заболеваний выпивать один бокал вина во время еды.

Ранее Спектор рассказал, что настроение и психическое здоровье напрямую зависят от состояния кишечника, и назвал идеальное для ЖКТ питание. Он отметил, что средиземноморская диета — это оптимальный вариант питания.

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